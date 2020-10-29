Калужская станция скорой помощи переедет на улицу Горького в 2021 году

Так здание на улице Горького выглядело летом.

Вечером в среду, 28 октября, калужане опубликовали в социальных сетях фото обшарпанных гаражей станции скорой помощи на улице Кирова в Калуге. Сотрудников возмущает, что в таких условиях приходится работать, хотя переезд в новое здание медикам обещали еще несколько лет назад.

Министерство здравоохранения Калужской области вот так отреагировало на эту публикацию:

- ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» в следующем году переедет в другое здание — на Максима Горького, 85, где уже завершаются ремонтные работы. Там создадут более комфортные условия для работы и отдыха, а также откроется современный учебный центр медицины катастроф. Это будет современная центральная станция скорой помощи с теплыми гаражами, с мощной диспетчерской, с хорошей информационной службой.

Износ здания на улице Кирова превышает 70%.

Напомним, летом стройплощадку на Горького посещал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- После окончания работ в обновленное здание будет перенесена центральная станция с улицы Кирова, - рассказывал тогда глава региона. - Это позволит принципиально перестроить работу службы. Прежде всего, повысит оперативность реагирования скорой помощи за счет транспортной доступности, наличия двух выездов, близости окружной дороги. Создаст комфортные условия для персонала.

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