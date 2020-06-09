Станция скорой помощи в Калуге переедет с улицы Кирова на улицу Горького

Во вторник, 9 июня, глава Калужской области Владислав ШАПША побывал в Калуге на стройплощадке будущего здания Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Сейчас ведется капитальная реконструкция бывшего больничного корпуса по улице Горького, 85. Здесь размещается подстанция скорой помощи № 2. После капремонта сюда будет перенесена центральная станция и административно-хозяйственные отделы, а также частично гараж (автомобили дежурной смены и боксы для мелкого ремонта). В настоящее время Центральная станция скорой медицинской помощи располагается на улице Кирова, 40 в историческом здании, общий износ которого составляет порядка 70%.

Завершить реконструкцию планируется до конца текущего года. Уже выполнено временное ограждение, временное водоснабжение, демонтаж кровли и окон, вывоз строительного мусора. Ведутся внутренние работы, начато возведение кровли. В планах – завершение ремонта и благоустройство прилегающей территории.

Перевод станции скорой медицинской помощи в новое здание позволит повысить оперативность работы службы скорой медицинской помощи и создать комфортные условия для персонала. Руководством медицинского учреждения совместно со специалистами министерства здравоохранения области разрабатывается новая концепция организации работы службы.

- После окончания работ в обновленное здание будет перенесена центральная станция с улицы Кирова, - рассказал Владислав Шапша. - Это позволит принципиально перестроить работу службы. Прежде всего, повысит оперативность реагирования скорой помощи за счет транспортной доступности, наличия двух выездов, близости окружной дороги. Создаст комфортные условия для персонала.

Напомним, вопрос переезда станции скорой помощи с улицы Кирова обсуждался несколько лет. Эту тему поднимали и на недавней пресс-конференции Владислава Шапши. Новый глава региона поручил ускорить эти работы.