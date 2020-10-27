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В Калуге до середины ноября ограничили движение по скверу Мира и улице Циолковского

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 27.10.2020 16:40 4 1254
В Калуге до середины ноября ограничили движение по скверу Мира и улице Циолковского

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге начались ремонтные работы на улице Гагарина. До 1 декабря там собираются поменять верхний слой асфальта. Такие же работы запланированы на проезжей части сквера Мира и улице Циолковского, сообщает 27 октября городская управа.

В связи с производством дорожных работ будет частично ограничено движение для всех видов транспорта на следующих улицах:

Движение вокруг сквера Мира будет затруднено с 27 октября по 10 ноября 2020 года. По улице Циолковского – с 27 октября по 17 ноября.

- Будет ограничиваться движение поочерёдно по каждой полосе. Общественный транспорт продолжит движение, - пояснили KP40 в управлении городского хозяйства. - Порядка 90% работ будет производиться в ночное время суток.

Движение по улице Гагарина после снятия верхнего слоя асфальта затруднено.

Движение по улице Гагарина после снятия верхнего слоя асфальта затруднено.

Движение по улице Гагарина после снятия верхнего слоя асфальта затруднено.

Вокруг люков и канализационных решеток остались выступы. Водители перед ними тормозят, из-за чего поток движется медленно.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 27.10.2020 16:40 4 1254
Тэги: авто дороги пробки
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