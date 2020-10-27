В Калуге до середины ноября ограничили движение по скверу Мира и улице Циолковского

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге начались ремонтные работы на улице Гагарина. До 1 декабря там собираются поменять верхний слой асфальта. Такие же работы запланированы на проезжей части сквера Мира и улице Циолковского, сообщает 27 октября городская управа.

В связи с производством дорожных работ будет частично ограничено движение для всех видов транспорта на следующих улицах:

Движение вокруг сквера Мира будет затруднено с 27 октября по 10 ноября 2020 года. По улице Циолковского – с 27 октября по 17 ноября.

- Будет ограничиваться движение поочерёдно по каждой полосе. Общественный транспорт продолжит движение, - пояснили KP40 в управлении городского хозяйства. - Порядка 90% работ будет производиться в ночное время суток.

Движение по улице Гагарина после снятия верхнего слоя асфальта затруднено.

Вокруг люков и канализационных решеток остались выступы. Водители перед ними тормозят, из-за чего поток движется медленно.

Тем временем

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