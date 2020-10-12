Нож в спину: в Барятинском районе пьяная женщина ранила соседа

Врачи скорой помощи доставили в больницу мужчину с ножевым ранением и сообщили об этом в дежурную часть полиции.

- Оперативники прибыли на место происшествия и установили, что житель села Барятино пришел к дому местной жительницы, где между ними произошла ссора, - сообщает в понедельник, 12 октября, пресс-служба УМВД по Калужской области. - В ходе конфликта женщина нанесла потерпевшему удар ножом в область спины.

50-летняя подозреваемая пояснила полицейским, что в момент конфликта она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», женщина находится под домашним арестом. Причина конфликта устанавливается.

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