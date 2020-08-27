20-летняя калужанка пырнула ножом своего парня

В Калуге в ближайшее время начнётся суд над 20-летней девушкой. Её обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Потерпевший и обвиняемая продолжительное время сожительствовали вместе, - рассказали 27 августа в прокуратуре Калужской области. - 22 мая 2020 года потерпевший пришёл домой со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Состояние сожителя крайне не понравилось обвиняемой, и вследствие чего между ними произошел скандал, в результате которого обвиняемая умышленно нанесла ножом потерпевшему один удар в область груди.

Пострадавший выжил, но получил тяжёлые травмы.

Девушке грозит до 10 лет колонии.

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