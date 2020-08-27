Три человека пострадали в ДТП на дороге Козельск – Сухиничи

«Лада Гранта» и «Нива Шевроле» столкнулись 26 августа на дороге Козельск – Сухиничи в Калужской области.

По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулём «Нивы» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу», 43-летния водитель которой поворачивал налево.

После этого обе машины вылетели в кювет.

Различные травмы в ДТП получили водители «Лады» и «Нивы», а также 41-летняя пассажирка «Нивы». Они госпитализированы, сообщает УГИБДД по Калужской области.

Последствия ДТП в Калужской области.

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