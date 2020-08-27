Калужанина накажут за лошадь

В Калуге владельца лошади ждёт штраф. В среду, 26 августа, животное разгуливало по микрорайонам Кубяка и Байконур, сообщает городская управа.

На место выезжали члены административной комиссии.

Чья это лошадь, удалось выяснить в деревне Тимашево. Местные жители указали на владельца, но того не оказалось дома. Но его всё равно вызвали на заседание административной комиссии.

- Данный гражданин уже привлекался ранее за аналогичное нарушение, что будет учтено при рассмотрении протокола, - говорят в горуправе. - За данное нарушение для физических лиц предусмотрено административное наказание в виде предупреждения, либо штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

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