В Калужской области осудили пособника террористов

В Калужской области иностранца осудили по статье «Содействие террористической деятельности». В среду, 26 августа, об этом рассказали в региональном УФСБ.

Следователи и суд установили, что этот человек финансировал запрещённую в России международную террористическую организацию «Исламское государство», действующую на территории Сирии.

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Из них три он проведёт в тюрьме, а пять - в исправительной колонии строгого режима.

Тем временем

В Калужской области женщина оговорила бывшего мужа за измену. Подробности.