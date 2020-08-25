В Калужской области женщина оговорила бывшего мужа за измену

58-летняя жительница Козельска стала фигуранткой уголовного дела за ложный донос на бывшего мужа, сообщили во вторник, 25 августа, в областном УМВД.

Женщина написала заявление в полицию, указав, что он украл у нее ювелирное украшение.

В ходе проверки кража не подтвердилась.

По версии полиции, женщина оговорила своего бывшего мужа, решив таким образом отомстить ему за измену.

Теперь обиженной супруге грозит срок до 2 лет.