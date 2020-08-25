В Калужской области мужчина набросился на участкового

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Дзержинского района.

- В деревне Галкино в апреле обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, - сообщает во вторник, 25 августа, прокуратура региона. - По вызову на место прибыл участковый полиции, который попытался пресечь противоправные действия обвиняемого и проводить мужчину в служебный автотранспорт для дальнейшего установления обстоятельств произошедшего. В ответ на это обвиняемый схватил его за форменное обмундирование, после чего нанес удар головой в область лица сотрудника полиции.

Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.

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