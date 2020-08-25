В Калуге перекроют улицу Николо-Козинскую

В среду, 26 августа, в Калуге закроют движение по улице Николо-Козинской в районе домов №62 и №64 по улице Салтыкова-Щедрина. Это связано с ремонтными работами «Калугатеплосети», сообщает городская управа.
Проехать на этом участке нельзя будет с 9:00 до 21:00 26 августа.
- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства, - говорится в сообщении горуправы. - Просим водителей заранее выбирать пути объезда!
Схема перекрытия на 26 августа.
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