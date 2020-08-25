В Калуге начали воровать кнопки вызывных светофоров

Вандалы угрожают безопасности пешеходов в Калуге.
В начале августа кто-то украл кнопку вызывного светофора, расположенного внизу улицы Смоленской, рядом с Гагаринским мостом. Тогда после жалоб наших читателей управление городского хозяйства установило новую кнопку в течение суток.
Однако на днях эту же кнопку, со стороны памятника 600-летию города, украли вновь. Пока по правилам перейти улицу в этом месте нельзя – для пешеходов всегда горит красный.
Сейчас на месте кнопки торчат провода.
Тем временем
Калужский театр бесплатно раздаёт окна. Подробности.
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