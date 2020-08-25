Калужский театр бесплатно раздаёт окна

Калужский областной драматический театр раздаёт оконные рамы из своего здания. В рамках проходящего сейчас ремонта все деревянные окна заменят на пластиковые.

- Отдам даром оконные рамы со стеклом в неограниченном количестве, - говорится в сообщении на страницах театра в соцсетях. - Исторические и старинные. Со здания театра. Находятся около левых колонн. Приходите и забирайте. Пригодятся и на парники, и на стенки, и на инсталляции. Это рамы из гримëрок актëров - легенд и не только. Можем даже автографы оставить.

Когда планируется завершить ремонт, пока не сообщается. Нет пока и точной даты открытия нового театрального сезона в Калуге.

Окна пока находятся у здания театра.

Тем временем

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