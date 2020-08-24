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В Калужской области вынесли приговор жестокому убийце

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.08.2020 14:50 1 291
В Калужской области вынесли приговор жестокому убийце

В Калужской области 35-летнего жителя Обнинска отправили в колонию строгого режима на 11 лет. Приговор вступил в законную силу, сообщили в понедельник, 24 августа, в прокуратуре региона.

- 20 ноября 2019 года в комнате общежития одного из домов по проспекту Маркса в Обнинске осужденный в ходе ссоры, возникшей в процессе распития спиртных напитков со своим знакомым, нанес последнему 43 удара руками, а также тупыми твердыми и острыми предметами в область живота, грудной клетки, шеи и головы, а также сдавил грудную клетку потерпевшего руками, - рассказали в прокуратуре.

Мужчина скончался на месте от тупой травмы живота, которая привела к острой остановке сердца.

В жалобе на приговор виновник утверждал, что не наносил такого количества ударов. Также мужчина просил квалифицировать его действия по статье 109 УК РФ как причинение смерти по неосторожности.

Однако суд оставил приговор без изменения.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.08.2020 14:50 1 291
Тэги: криминал
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