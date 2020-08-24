Калужанам начали присылать штрафы с новых камер

На прошлой неделе в «Народных новостях» на нашем сайте пользователь mason сообщал о новых камерах на перекрёстке улиц Королёва и Гагарина в Калуге.

Комплексы фотофиксации нарушений Правил дорожного движения установлен там несколько месяцев назад.

На данный момент камеры работают в штатном режиме, сообщили KP40 в «Центре безопасности дорожного движения». Водителям приходят штрафы за пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора и превышение скорости.

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