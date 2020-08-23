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Пожарные трезвы, а цистерна не дырявая: калужское МЧС развеяло 5 мифов о пожарных

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.08.2020 08:52 10 973
Пожарные трезвы, а цистерна не дырявая: калужское МЧС развеяло 5 мифов о пожарных

В субботу, 22 августа, ГУ МЧС по Калужской области развеяло пять мифов о работе пожарных.

- Многие граждане, наблюдая за работой специалистов, ошибочно считают, что работники чрезвычайных служб выполняют свою работу неправильно, допуская грубые ошибки и нарушения, - поясняют в пресс-службе ведомства причины, побудившие их выступить с разъяснениями. - Это связано с тем, что все сложности работы не видны со стороны, с точки зрения простого обывателя.

Свои разъяснения ведомство предоставило в виде опровержения пяти мифов.

Миф №1: «Пожарные долго едут до места происшествия»
 С момента поступления сообщения в пожарную часть караул собирается и выезжает в течение минуты, говорят в МЧС. Оперативность действий пожарных во многом зависит от времени следования на вызов. Следует учитывать состояние дорог, пробки, транспортную ситуацию на дорогах. Время прибытия пожарных подразделений в городской черте не должно превышать 10 минут. Этот регламент установлен Федеральным законом.

Также, среди главных причин, препятствующих быстрой ликвидации возгорания - неправильное поведение самих потерпевших. Люди пытаются самостоятельно тушить огонь и только потом звонят спасателям, что категорически неправильно.

Миф №2: «Пожарные приехали без воды»
Пожарный автомобиль приезжает всегда с полной цистерной, каждая из которых вмещает от 2,5 до 8 тонн воды. Как правило, на место выезжают несколько пожарных расчетов. Поэтому, когда одна цистерна опустошается, пожарные переключаются на другие машины.

Стоит учитывать, что объем воды в пожарной автоцистерне рассчитан на тушение в течение нескольких минут. Затем пустая машина едет забирать воду с городских гидрантов.

В идеале, это делается сразу при прибытии на пожар водителем и одним из пожарных. Но не всегда такой случай подходит по причине того, что гидрант может быть существенно удален от места пожара, а порой вообще отсутствует или в нерабочем состоянии.

Некоторые прохожие, наблюдая этот самый забор воды, который происходит при помощи пожарного гидранта подземного типа и пожарной колонки, думают, что вода в цистерне автомобиля отсутствует и поэтому её «добывают из-под земли».

Немаловажным моментом, который стоит упомянуть, является процесс проверки наличия воды в пожарной автоцистерне при приеме-передаче смены дежурными караулами. 

Караульная службы строится по принципу постоянной боевой готовности. Служба в пожарной охране разделена на 4 дежурных караула, которые в свою очередь меняют друг друга через каждый сутки.

Заступают, как правило, в 8:00 и сменяются через 24 часа. Наличие воды и ее уровень наравне с топливом, проверяется, как «отче наш» при смене караулов водителем автомобиля. Это их прямая обязанность, пренебречь которой нельзя ни в коем случае.

Миф № 3: «Из пожарной машины вода вытекает на дорогу, наверное, цистерна «дырявая»»
При движении пожарной машины может показаться, что из неё вытекает много воды. На проезжей части, словно шлейфом, протягивается влажный след, но это совсем не потому, что цистерна дырявая.

Дело в том, что в цистерне существует контрольная труба уровня воды. Когда ёмкость переполнена, лишняя вода переливается. Происходит это обычно при резких маневрах на дороге или при заправке водой от водопроводной сети.

Миф № 4: «Почему пожарные тушат водой, а не пеной?»
Вода является наиболее дешевым и распространенным средством тушения пожаров. Вода - вещество особенное, обладающее уникальными свойствами, среди которых – самая высокая среди жидкостей теплоемкость. 

Именно благодаря этому свойству она является одним из лучших средств для борьбы с огнем. Соприкасаясь с пламенем, моментально превращается в пар, отнимая большое количество теплоты у горящего предмета.

Воду применяют для тушения пожаров твердых горючих материалов, создания водяных завес и охлаждения объектов (сооружений, зданий и др.), расположенных вблизи очагов горения.

Если же температура горения очень высокая, (например открытым пламенем горит дом или надворная постройка) то воздушно-механическая пена будет испаряться до того, как соприкоснется с поверхностью горения, поэтому лучше использовать более теплоемкие огнетушащие вещества, т.е. воду без пенообразователей.

Миф №5: «Пожарные спят на работе и приезжают на вызов пьяными»
 Распорядок дня пожарных расписан полностью. Когда нет вызовов, до обеда проводятся учебные занятия по специальной и физической подготовке. Внутренний наряд комплектуется тоже из личного состава: соблюдение чистоты, проверка готовности машин и оборудования, караульная служба. В распорядке дня есть время на отдых, но спать не приходится. Всегда нужно быть в готовности.

Ещё одно заблуждение - пожарные приезжают на вызов пьяные. Представить себе такое трудно, ведь никто этого не допустит. За это сразу наказывают жесточайшим образом. Это заблуждение связано с тем, что прохожие могут увидеть, что пожарные ходят шатаясь или вообще падают. Но этому есть объяснение. 

Работа в дыхательных аппаратах, в непригодной для дыхания среде – тяжелейший стресс даже для подготовленного организма, который дает гигантскую физическую и нервную нагрузку. Кроме того, может случиться так, что это не первый пожар за сутки, а второй или даже третий, на который выехал специалист. 

Также стоит учитывать экипировку весом в 20 - 30 килограмм, добавляя к этому зачастую неблагоприятную погоду. Это выматывает людей физически, что внешне может выглядеть как опьянение.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.08.2020 08:52 10 973
Тэги: общество мчс пожарные
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