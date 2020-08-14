В Калуге в реке нашли труп со связанными руками и ногами

В пятницу, 14 августа, калужская полиция сообщила об обнаружении тела мужчины на берегу реки.

- На трупе имеются признаки насильственной смерти, а именно связанные друг с другом руки и ноги с привязанным к ним бетонным блоком, - говорят в УМВД по Калужской области.

Когда именно это произошло, пока не уточняется, но УМВД уже сообщило о задержании двух подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

- В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - подчёркивают в УМВД.

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