В Калуге начали устанавливать понтонный мост

В Калуге начались работы по установке понтонного моста через Оку в районе Воробьёвской переправы. На берег 13 августа начали свозить детали будущего сооружения.

Как мы уже рассказывали, идея вернуть мост на Воробьёвку, была озвучена руководством Калужской области в конце мая. Летом прошли торги. Стоимость моста – почти 65 миллионов рублей.

Напомним, согласно конкурсной документации, понтонная переправа должна быть стальной, секционной, длиной не менее 120 метров, шириной – не менее шести метров. Подрядчик обязан предусмотреть два съезда для прохода социально значимого транспорта и два лестничных пролёта для пешеходов.

Настил для пешеходной зоны будет деревянным. С обеих сторон понтона установят леерное ограждение. Кроме того, мост оснастят спасательными кругами. В вечернее и ночное время он будет освещаться.

В технической документации сказано, что мост предназначен для круглогодичного использования, вплоть до температуры воздуха минус 40 градусов и скорости ветра не более 22 м/с. Хотя ранее врио городского головы Дмитрий Денисов рассказывал, что на зиму мост будут убирать.

- Мы планируем, что где-то в августе увидим там понтонный мост, - говорил он. - Убирают его в октябре. Поэтому полтора-два месяца калужане будут наслаждаться новым объектом.

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