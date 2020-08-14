$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Благоустройство

В Калуге начали устанавливать понтонный мост

Дмитрий Ивьев , Фото: Дмитрий Денисов.
Опубликовано: 14.08.2020 10:43 15 1785
В Калуге начали устанавливать понтонный мост

В Калуге начались работы по установке понтонного моста через Оку в районе Воробьёвской переправы. На берег 13 августа начали свозить детали будущего сооружения.

Как мы уже рассказывали, идея вернуть мост на Воробьёвку, была озвучена руководством Калужской области в конце мая. Летом прошли торги. Стоимость моста – почти 65 миллионов рублей.

Напомним, согласно конкурсной документации, понтонная переправа должна быть стальной, секционной, длиной не менее 120 метров, шириной – не менее шести метров. Подрядчик обязан предусмотреть два съезда для прохода социально значимого транспорта и два лестничных пролёта для пешеходов.

Настил для пешеходной зоны будет деревянным. С обеих сторон понтона установят леерное ограждение. Кроме того, мост оснастят спасательными кругами. В вечернее и ночное время он будет освещаться.

В технической документации сказано, что мост предназначен для круглогодичного использования, вплоть до температуры воздуха минус 40 градусов и скорости ветра не более 22 м/с. Хотя ранее врио городского головы Дмитрий Денисов рассказывал, что на зиму мост будут убирать.

- Мы планируем, что где-то в августе увидим там понтонный мост, - говорил он. - Убирают его в октябре. Поэтому полтора-два месяца калужане будут наслаждаться новым объектом.

Тем временем

В Калуге скончался Вадим Жердев. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Дмитрий Денисов.
Опубликовано: 14.08.2020 10:43 15 1785
Тэги: благоустройство
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 15 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
За общественным порядком в Мосальске следят камеры видеонаблюдения «Ростелекома»
МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»
2000 детских аудиокниг стали доступны на платформе "Ростелекома"
Сбербанк и МФЦ реализовали сервис безналичной оплаты госпошлин в Калужской области
ВТБ: объем сделок с загородными домами в этом году вырос в 1,5 раза
«Ростелеком» приступил к реализации проекта «Чистое небо» в Калуге
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
BUTLER – сервис по реставрации обуви и сумок
Почему стоит отдать предпочтение путешествиям по России
Businessmens.ru помогает выбрать франшизу в Калужской области

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru