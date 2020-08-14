В Калуге скончался Вадим Жердев

В четверг, 13 августа, стало известно и смерти Вадима ЖЕРДЕВА - известного калужского футболиста, тренера, человека, который внес неоценимый вклад в развитие калужского футбола. Об этом сообщает футбольный клуб «Калуга».

В апреле нынешнего года Жердеву исполнилось 60 лет.

В составе калужских команд «Заря» и «Турбостроитель» он выступал в 1980-1990 годы. С 1998 года Жердев стал тренером, работал в калужском «Локомотиве».

- С именем Вадима Владимировича связан главный успех команды «МиК» - первое место в Первенстве ЛФК и право выступать во втором дивизионе - в 2009 году Вадим Жердев вернул нашему городу профессиональный футбол, - отмечают в нашем футбольном клубе. - Вадим Владимирович золотыми буквами вписал своё имя в историю ФК «Калуга», не только выведя команду из любителей в профессионалы, но и закрепив твердые позиции нашего клуба во втором дивизионе. Мы потрясены этой страшной новостью, искренне сопереживаем и выражаем соболезнования родным и близким Вадима Владимировича. В своих сердцах мы навсегда сохраним добрую память о нашем друге.

О дате и месте, где пройдет прощание с Жердевым мы сообщим дополнительно.

Коллектив нашей редакции выражает соболезнования родным и близким Вадима Владимировича.