В Обнинске украли чердак

В Обнинске возбудили уголовное дело по факту хищения общедомового имущества многоквартирного дома, сообщает в четверг, 6 августа, прокуратура Калужской области.

- В 2014 году неустановленное лицо, незаконно изменив проектную документацию с нарушениями градостроительного законодательства на этапе строительства, завладело чердачными помещениями многоэтажного дома, причинив жильцам ущерб на сумму не менее 250 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве.

Сейчас расследование продолжается.

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