Старики-разбойники: бабушки превратили центр Калуги в нелегальный рынок

Торговать им больше просто негде.

В последние три года с весны и до самых холодов центр Калуги заполоняют нелегальные торговцы — ​старики со своим нехитрым товаром: ​овощами, ягодами, зеленью, соленьями-­вареньями.

Куда ни пойдёшь — они везде. И всё бы ничего, да порой, чтобы попасть на остановку, приходится лавировать между их баулами и ящиками.

Улицу Герцена горожане теперь вообще обходят стороной. Здесь торговля идёт аж с двух сторон. Местные жильцы жалуются, что после бабушек остаются горы мусора. Да и справлять нужду старики без стеснения ходят в их дворы.

Рынок вместо рынка

— Непонятно одно — ​почему закрывают на это глаза? — ​пишет калужанка Нина Ильина в соцсетях. — ​Тех, кто платит за аренду в торговых местах, чихвостят бесконечно, требуя всё новых и новых бумаг, соблюдения норм. А тут Роспотребнадзор вообще молчит! Закрыл глаза, уши и рот! И молчит. Сама видела, как тряпочкой явно не первой свежести дедуля протирал овощи, а ещё как одна тётушка свой товар на время дождя тем же, на чём сама сидела на земле, и накрыла.

— Зато все очень громко кричали на всех углах, что задолбал рынок на Марата. Ну вот, рынка больше в городе нет. Вообще никакого нет. Ту громадину на выселках (рынок в Грабцево. — ​Прим. автора), куда не хотят ехать ни продавцы, ни покупатели, я не считаю рынком, — ​­делится своим мнением ­калужанка Ксюша Коршунова.

Действительно, торговля под куполом рынка на Марата в последний раз велась 31 марта 2017 года. Под предлогом распространения антисанитарии рынок закрыли. Затем несколько лет рассматривались всевозможные идеи использования здания бывшего рынка. Предлагали сделать детский развлекательный центр, перенести сюда Дом пионеров, открыть аквапарк, устроить термы для купания. Последнее предложение — переселить ТЮЗ. Но до конкретных проектов дело так и не дошло. И даже идея с ТЮЗом заглохла.

С перекрёстка улиц Кирова и Рылеева бабулек и дедулек убрать так и не удалось.

После закрытия рынка пенсионеры рассредоточились

Слова без дела

Здание бывшего городского рынка тем временем ветшает и разрушается. С кровли ветром сдуло железные листы. А старики торгуют везде, где придётся.

— Я считаю, что центр города — это не место для рынка. Мне представляется, что центр должен развиваться в другой концепции, — ​высказал в августе 2018 года своё мнение тогдашний городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. — ​Как быть с бабушками, хорошими бабушками, которые, действительно, свою продукцию не от хорошей жизни [продают], приехали в центр города из района, давайте обсуждать. Может быть, мы им территорию выделим. Но даже если мы будем ­делать это, сделаем не так, как сейчас. А это должна быть муниципальная территория. Бабушка будет заключать договор на 5 руб­лей с муниципалитетом, минуя всяких посредников, людей, которые собирают деньги.

Специальные места есть на ярмарке, на улице Герцена. Но то ли их недостаточно для стариков, то ли торговля лучше идёт с тротуара. Так или иначе, а нелегальных продавцов меньше не становится.

— В Калуге действует ­восемь универсальных и одна специализированная ярмарка в разных районах, — ​прокомментировали ситуацию в Управлении экономики и имущественных отношений Калуги. — ​Также на территории города частные предприниматели и юридические лица организовали шесть постоянно действующих ярмарок. Для розничной продажи гражданами излишков ­продукции, выращенной на собственных приусадебных и дачных участках, на указанных ярмарках ­предусмотрены социальные места.

За несанкционированную торговлю положены штрафы.

— С начала летнего сезона составлено 40 административных протоколов на общую сумму более 130 тысяч руб­лей, — ​добавляют в управлении.

Однако только на улице Герцена ежедневно стоит не меньше 50 человек. ­Бабушки торгуют на картонках, сумках, ящиках, вёдрах, надеясь, что до них члены комиссии так и не дойдут.

Подобная ситуация, пусть и в меньших масштабах, наблюдается по всему центру. Перекрёстки улиц Плеханова и Дзержинского, Жукова и Фридриха Энгельса, Никитина и Салтыкова-­Щедрина, площадь Победы и много других мест.

А слова городских чиновников о том, что «решим и поможем», так и остаются всего лишь словами.