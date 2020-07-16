Взятка в 25 миллионов: в Калужской области суд вынес приговор

В Обнинске городской суд вынес приговор 52-летнему мужчине из Москвы. Он пытался обманом похитить крупную сумму у другого человека.

- Подсудимый представился потерпевшему, в отношении которого сотрудниками полицией было возбуждено уголовное дело, близким знакомым высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Москвы, - рассказали в четверг, 16 июля, в прокуратуре Калужской области.

Мошенник сказал, что за 25 миллионов рублей решит все вопросы по уголовному делу. Но фигурант уголовного дела решил не идти таким путём, а обратился в УФСБ по Калужской области.

Мошенника задержали при передаче ему первой части суммы в размере 10 миллионов рублей.

Виновника отправили на четыре с половиной года в колонию общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Но приговор пока не вступил в силу.

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