В Калужской области мужчина до смерти забил знакомого

В Калужской области вынесли приговор 40-летнему жителю Козельского района. Его признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В феврале 2020 года осужденный в результате возникшего конфликта со своим знакомым, с которым они распивали алкоголь, нанес ему не менее двух ударов кулаком в лицо, после которых тот упал на землю, - рассказали в понедельник, 13 июля, в прокуратуре Калужской области. - Лежащему на земле мужчине злоумышленник нанес еще несколько ударов.

Пострадавший вскоре скончался в больнице.

- Обвиняемый вину не признал, пояснив, что только единожды ударил своего знакомого, защищаясь от его ударов, - отмечают в прокуратуре.

Но суд отправил мужчину в колонию строгого режима на девять лет.

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