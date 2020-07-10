В Калужской области задержан 21-летний спонсор террористов

В Калужской области в суд направлено уголовное дело о финансировании терроризма. В пятницу, 10 июля, об этой истории рассказали в прокуратуре региона.

- Пребывающий на территории России 21-летний иностранный гражданин, осознавая, что его родственник участвует в боевых действиях на стороне международной террористической организации и нуждается в денежных средствах и услугах связи, предоставлял ему финансовую поддержку для занятия террористической деятельностью, - считают в ведомстве.

За подобное преступление в нашей стране грозит пожизненный срок.

Уголовное дело будет рассматривать Второй Западный окружной военный суд Москвы.

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