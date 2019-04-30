Нападение на футбольных фанатов: найдены трое подозреваемых

Как мы уже рассказывали, 6 апреля в Обнинске на улице Лейпунского толпа молодых людей в белых майках набросилась на фанатов московского «Торпедо», приехавших посмотреть на игру своих любимцев с местным «Квантом».
– Набросились на людей, приехавших поддержать свою команду, – цитировал ранее «Спорт-Экспресс» руководителя клуба болельщиков «Торпедо» Василия ПЕТРАКОВА. – Это что-то из 90-х. Молодые ребята решили самоутвердиться. Пострадавших трое, это люди 45-50 лет, двоих увезли в больницу с сотрясениями. Как только появились наши ребята посильнее и полиция, нападавшие быстро расселись по машинам и уехали. По видеокамерам сотрудники органов наверняка смогут определить номера. Думаю, эту разовую акцию устроили приезжие, ведь начальник местного ОВД провел работу с местными фанатами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».
- Сотрудниками следственного подразделения во взаимодействии с оперативниками Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД установлены трое подозреваемых, - рассказали нам 30 апреля в полиции. - Ими оказались жители Калужской области 1996, 1999 и 2000 годов рождения.
Сейчас предполагаемые виновники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до 7 лет колонии.
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