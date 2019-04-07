Футбольные фанаты устроили драку перед матчем в Обнинске

07.04.2019 16:10 157

В субботу, 6 апреля, перед началом матча Квант (Обнинск) - Торпедо (Москва) группа неизвестных набросилась на приехавших московских болельщиков, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска.

Конфликт произошел на улице Лейпунского. Сотрудники полиции оперативно среагировали и потасовка быстро закончилась. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Как выяснили полицейские, зачинщиками были футбольные фанаты из Боровска и Малоярославца. В отношении их были составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Фото: Pixabay.com.