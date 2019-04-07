Футбольные фанаты устроили драку перед матчем в Обнинске

В субботу, 6 апреля, перед началом матча Квант (Обнинск) - Торпедо (Москва) группа неизвестных набросилась на приехавших московских болельщиков, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска.
Конфликт произошел на улице Лейпунского. Сотрудники полиции оперативно среагировали и потасовка быстро закончилась. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Как выяснили полицейские, зачинщиками были футбольные фанаты из Боровска и Малоярославца. В отношении их были составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
Фото: Pixabay.com.
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