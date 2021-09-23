В Калуге 11 улиц отремонтируют в 2022 году
В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калуге отремонтируют не восемь улиц, как планировалось ранее, а 11. Еще три дороги добавили в этот список за счет экономии средств на торгах, сообщили в четверг, 23 сентября, в управлении городского хозяйства.
Публикуем полный список улиц, которые будут ремонтироваться в Калуге в следующем году:
- Чижевского,
- Огарева,
- Новорежская,
- Энергетиков,
- Баррикад (участок от улицы Ленина до улицы Константиновых),
- 8-го Марта,
- 2-й Тульский переулок,
- Комарова (участок от улицы Плеханова до улицы Пушкина),
- Кутузова,
- Мельничная,
- пл. Старый Торг.
Работы планируется начать весной будущего года. Подрядчики обязаны будут на всех улицах установить плавающие люки.
Напомним, ремонтировать улицы Калуги по данному нацпроекту начали в 2019 году. Однако тогда все обернулось скандалом. К сентябрю все еще не было готово, множество улиц оставались перекопаны, а с подрядчиком расторгли договор. В мае 2021 года стало известно, что городская управа отсудила у ООО «Липецк Дорога» за ситуацию двухлетней давности 81 миллион рублей.
В 2021 году в центре города ремонтировались лишь улица Декабристов и Григоров переулок. Также работы велись на Гагаринском мосту и на въезде в город со стороны Тулы. Сейчас все объекты сданы.
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