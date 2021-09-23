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В Калуге 11 улиц отремонтируют в 2022 году

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 23.09.2021 15:36 0 164
В Калуге 11 улиц отремонтируют в 2022 году

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калуге отремонтируют не восемь улиц, как планировалось ранее, а 11. Еще три дороги добавили в этот список за счет экономии средств на торгах, сообщили в четверг, 23 сентября, в управлении городского хозяйства.

Публикуем полный список улиц, которые будут ремонтироваться в Калуге в следующем году:

  • Чижевского,
  • Огарева,
  • Новорежская,
  • Энергетиков,
  • Баррикад (участок от улицы Ленина до улицы Константиновых),
  • 8-го Марта,
  • 2-й Тульский переулок,
  • Комарова (участок от улицы Плеханова до улицы Пушкина),
  • Кутузова,
  • Мельничная,
  • пл. Старый Торг.

Работы планируется начать весной будущего года. Подрядчики обязаны будут на всех улицах установить плавающие люки.

Напомним, ремонтировать улицы Калуги по данному нацпроекту начали в 2019 году. Однако тогда все обернулось скандалом. К сентябрю все еще не было готово, множество улиц оставались перекопаны, а с подрядчиком расторгли договор. В мае 2021 года стало известно, что городская управа отсудила у ООО «Липецк Дорога» за ситуацию двухлетней давности 81 миллион рублей.

В 2021 году в центре города ремонтировались лишь улица Декабристов и Григоров переулок. Также работы велись на Гагаринском мосту и на въезде в город со стороны Тулы. Сейчас все объекты сданы.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 23.09.2021 15:36 0 164
Тэги: авто дороги
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