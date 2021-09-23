В Калуге 11 улиц отремонтируют в 2022 году

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калуге отремонтируют не восемь улиц, как планировалось ранее, а 11. Еще три дороги добавили в этот список за счет экономии средств на торгах, сообщили в четверг, 23 сентября, в управлении городского хозяйства.

Публикуем полный список улиц, которые будут ремонтироваться в Калуге в следующем году:

Чижевского,

Огарева,

Новорежская,

Энергетиков,

Баррикад (участок от улицы Ленина до улицы Константиновых),

8-го Марта,

2-й Тульский переулок,

Комарова (участок от улицы Плеханова до улицы Пушкина),

Кутузова,

Мельничная,

пл. Старый Торг.

Работы планируется начать весной будущего года. Подрядчики обязаны будут на всех улицах установить плавающие люки.

Напомним, ремонтировать улицы Калуги по данному нацпроекту начали в 2019 году. Однако тогда все обернулось скандалом. К сентябрю все еще не было готово, множество улиц оставались перекопаны, а с подрядчиком расторгли договор. В мае 2021 года стало известно, что городская управа отсудила у ООО «Липецк Дорога» за ситуацию двухлетней давности 81 миллион рублей.

В 2021 году в центре города ремонтировались лишь улица Декабристов и Григоров переулок. Также работы велись на Гагаринском мосту и на въезде в город со стороны Тулы. Сейчас все объекты сданы.