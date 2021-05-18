Калуга отсудила у подрядчика 81 миллион рублей за ремонт дорог в 2019 году

Калуга получила 81 миллион рублей в качестве компенсации за недоремонтированные дороги в 2019 году. Во вторник, 18 мая, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Все мы помним 2019 год. На объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» тогда работала подрядная организация ООО «Липецк Дорога», которая начала, но так и не завершила дорожный ремонт, - пояснил глава администрации. - Мы настояли, чтобы подрядчик был включен в реестр недобросовестных поставщиков. В банк, который обеспечивал гарантии организации, было направлено требование о наложении взыскания за неисполнение обязательств. Позади ряд судебных разбирательств. В результате суд принял решение о взыскании в нашу пользу 81 миллиона рублей.

По словам Денисова, эти средства пойдут на ремонт и обслуживание дорог нашего города.

- Сезон дорожного ремонта этого года стартовал, - отметил также городской голова. - Еще раз обращаю внимание коллег на тщательный контроль за исполнением обязательств. Мы не будем платить за работу, которая сделана некачественно.