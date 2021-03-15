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В Калуге опасная яма в луже образовалась на улице Николо-Козинской
Глубина ямы - около 20 сантиметров.
В понедельник, 15 марта, многие калужане жаловались на состояние тротуаров, которые покрылись льдом. Проблему признал и городской голова Калуги Дмитрий Денисов, который назвал областную столицу непригодной для жизни. Однако потепление принесло беды не только пешеходам, но и автомобилистам.
На многих улицах в асфальте образовались ямы.
Лужа с ямой находится на участке улицы Николо-Козинской между улицами Мичурина и Тульской.
Одна из таких – на улице Николо-Козинской в районе церкви. Ситуацию ухудшает то, что лужу залило водой. И те водители, кто проезжает там первый раз, рискуют отправиться потом в автосервис.
Внедорожники могут преодолеть это препятствие.
Глубина ямы – около 20 сантиметров. Внедорожники с большим дорожным просветом еще могут проехать, а вот большая часть легковушек бьется днищем.
Напомним, ранее, губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил завершить ямочный ремонт на дорогах региона до 1 мая.
В начале марта один из водителей пробил два колеса своей машины на дамбе.
Тем временем
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