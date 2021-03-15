$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт
COVID-19 Масленица Районы, кварталы Клиника года Мисс Росгвардия-2021

В Калуге опасная яма в луже образовалась на улице Николо-Козинской

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.03.2021 19:15 5 994

Глубина ямы - около 20 сантиметров.

В понедельник, 15 марта, многие калужане жаловались на состояние тротуаров, которые покрылись льдом. Проблему признал и городской голова Калуги Дмитрий Денисов, который назвал областную столицу непригодной для жизни. Однако потепление принесло беды не только пешеходам, но и автомобилистам.

На многих улицах в асфальте образовались ямы.

яма калуга ямочный ремонт николо-козинская ремонт авто

Лужа с ямой находится на участке улицы Николо-Козинской между улицами Мичурина и Тульской.

Одна из таких – на улице Николо-Козинской в районе церкви. Ситуацию ухудшает то, что лужу залило водой. И те водители, кто проезжает там первый раз, рискуют отправиться потом в автосервис.

Внедорожники могут преодолеть это препятствие.

Глубина ямы – около 20 сантиметров. Внедорожники с большим дорожным просветом еще могут проехать, а вот большая часть легковушек бьется днищем.

Напомним, ранее, губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил завершить ямочный ремонт на дорогах региона до 1 мая.

В начале марта один из водителей пробил два колеса своей машины на дамбе.

Тем временем

Как отсудить деньги на ремонт автомобиля, если разбил его в яме на дороге. История калужанина.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.03.2021 19:15 5 994
Тэги: авто дороги видео дмитрий денисов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ВТБ в Калужской области на три четверти увеличил объемы выдачи кредитов наличными
ВТБ в Калужской области с начала года увеличил продажи автокредитов в полтора раза
Умные часы вместо смартфонов получили женщины на 8 марта
«Ростелеком» привезет в Калугу главный трофей Чемпионата КХЛ
МегаФон построил в Брянске дата-центр мощностью более 400 кВт
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Виды и особенности трубчатых опор освещения
МДФ: подробная характеристика материала
Лучшие электронные ударные установки

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru