В Калуге опасная яма в луже образовалась на улице Николо-Козинской

Глубина ямы - около 20 сантиметров.

В понедельник, 15 марта, многие калужане жаловались на состояние тротуаров, которые покрылись льдом. Проблему признал и городской голова Калуги Дмитрий Денисов, который назвал областную столицу непригодной для жизни. Однако потепление принесло беды не только пешеходам, но и автомобилистам.

На многих улицах в асфальте образовались ямы.

Лужа с ямой находится на участке улицы Николо-Козинской между улицами Мичурина и Тульской.

Одна из таких – на улице Николо-Козинской в районе церкви. Ситуацию ухудшает то, что лужу залило водой. И те водители, кто проезжает там первый раз, рискуют отправиться потом в автосервис.

Внедорожники могут преодолеть это препятствие.

Глубина ямы – около 20 сантиметров. Внедорожники с большим дорожным просветом еще могут проехать, а вот большая часть легковушек бьется днищем.

Напомним, ранее, губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил завершить ямочный ремонт на дорогах региона до 1 мая.

В начале марта один из водителей пробил два колеса своей машины на дамбе.

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