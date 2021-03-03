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В Калуге водитель пробил два колеса в яме на дамбе Яченского водохранилища
Утром в среду, 3 марта, на дамбе Яченского водохранилища в Калуге калужанин Андрей ГЛЕКЛЕР ехал на своем легковом автомобиле «Форд» и угодил в яму на проезжей части.
- Калуга, дамба. Минус два колеса, - написал он в соцсетях. - Господи, когда же город превратится в тот, который фигурирует в отчетах и рейтингах?
В комментарии нашему изданию он уточнил, что шины придется выбрасывать.
Размер ямы на дамбе.
Калужанину придется выбросить два колеса.
Ситуацию в Facebook прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ:
- Дорожное покрытие и на дамбе, и на Гагаринском мосту последний раз менялось более шести лет назад, в 2014 году. Полностью дорожное покрытие и там, и там будет заменено уже в этом году. Ямочный ремонт на дамбе будет проведен сегодня и завтра.
Накануне мы рассказывали, что после жалобы нашей читательницы 3 марта пройдет ремонт на улице Путейской.
А ранее на нашем сайте выходила история про калужанина, который засудил горуправу за разбитое авто.
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