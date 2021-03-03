В Калуге водитель пробил два колеса в яме на дамбе Яченского водохранилища

Утром в среду, 3 марта, на дамбе Яченского водохранилища в Калуге калужанин Андрей ГЛЕКЛЕР ехал на своем легковом автомобиле «Форд» и угодил в яму на проезжей части.

- Калуга, дамба. Минус два колеса, - написал он в соцсетях. - Господи, когда же город превратится в тот, который фигурирует в отчетах и рейтингах?

В комментарии нашему изданию он уточнил, что шины придется выбрасывать.

Размер ямы на дамбе.

Калужанину придется выбросить два колеса.

Ситуацию в Facebook прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ:

- Дорожное покрытие и на дамбе, и на Гагаринском мосту последний раз менялось более шести лет назад, в 2014 году. Полностью дорожное покрытие и там, и там будет заменено уже в этом году. Ямочный ремонт на дамбе будет проведен сегодня и завтра.

Накануне мы рассказывали, что после жалобы нашей читательницы 3 марта пройдет ремонт на улице Путейской.

А ранее на нашем сайте выходила история про калужанина, который засудил горуправу за разбитое авто.