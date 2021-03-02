В Калуге ямочный ремонт на улице Путейской пройдет 3 марта

На нашем сайте в рубрике «Глас народа» калужанка Надежда 1 марта жаловалась на состояние проезжей части на улице Путейской. По ее словам, месяц назад там прошло фрезерование ям, но после этого дорожники ничего не сделали. В итоге водителям приходится ездить по неровностям.

Во вторник на эту публикацию отреагировали в управлении городского хозяйства. Там сообщили, что ямочный ремонт на улице Путейской пройдет в среду, 3 марта.

- Планируется проведение ямочного ремонта литой асфальтобетонной смесью, - пояснили дорожники. - Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть бдительными на дорогах. Ямочный ремонт является временной мерой и используется на аварийно-опасных участках дорог, нуждающихся в срочном ремонте. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период, а также на период пониженных температур нам на помощь приходит технология заделки ям литой асфальтобетонной смесью. В состав литой асфальтобетонной смеси входит песок, молотый известняк, гравий и природный битум. Рабочая температура составляет 180 градусов Цельсия, что позволяет класть асфальт даже в переменчивую зимнюю погоду.

В управлении горхозяйства отметили, что с декабря 2020 года по февраль 2021 года было устранено аварийно-опасных участков общей площадью 898 квадратных метров. Работы прошли на Гагаринском мосту, Тульском шоссе, дамбе Яченского водохранилища, на дороге от Северного до Окружной, улицах Можайской, Светлой, Путейской и Механизаторов.