В Калужской области ямочный ремонт обещают завершить до 1 мая

Как мы уже рассказывали, губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил срочно провести ямочный ремонт на дорогах региона. В среду, 10 марта, в правительстве региона уточнили, что аварийная ямочность на дорогах регионального значения должна быть устранена до 1 мая.

Протяженность таких дорог - более четырех тысяч километров, отмечают в правительстве.

Министерство дорожного хозяйства региона призвало калужан с пониманием отнестись к временным трудностям, связанным с весенними дорожными работами.

- В первую очередь ремонт будет проводиться на автодорогах опорной сети региона, которая составляет почти две тысячи километров, - пояснили в правительстве. - Устранение аварийной ямочности производится быстро и не требует большого количества специализированной техники. Этот способ позволяет восстанавливать прочность, ровность и сцепные качества асфальтобетоных покрытий.