Губернатор потребовал срочно провести ямочный ремонт на дорогах Калужской области

Яма на перекрестке улиц Театральной и Достоевского в Калуге.

Почти на четверть выросло в последнее время количество жалоб жителей по поводу ям на дорогах после зимы. Во вторник, 9 марта, об этом заявил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- В основном они появляются на улицах и магистралях, которые не ремонтировались много лет, - отметил глава региона. - Тем не менее, их срочно надо приводить в порядок. Технологии, которые позволяют делать это даже при низких температурах, есть. Это работу надо оперативно провести и в крупных городах, и в районах, чтобы люди не испытывали, мягко говоря, неудобства.

Ранее, напомним, городская управа Калуги публиковала список улиц, на которых пройдет ямочный ремонт до 12 марта.

Уважаемые читатели, а в каком состоянии дорожное покрытие в вашей части города? Расскажите в комментариях!