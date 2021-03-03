На 11 улицах Калуги ямочный ремонт пройдет до 12 марта

Снег с улиц Калуги сошел, и калужане все чаще начали жаловаться на состояние асфальта. За зиму во многих местах образовались ямы. Эту проблему в среду, 3 марта, обсудили на планерке в городской управе.

Начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО рассказал, что в ближайшие 10 дней ямочный ремонт пройдет на 11 улицах города.

- На данный момент у нас сформирован график работ на десять дней – по 12 марта включительно, - отметил Шпиренко. - В этот план работ у нас вошли следующие улицы: Путейская, дамба, 65 лет Победы, площадь Победы, Заводская, Гурьянова, Тульское шоссе, Телевизионная, Жукова, Баррикад, Социалистическая. На части улиц работы уже начаты.

Первый заместитель городского головы Александр СЕРЯКОВ потребовал минимизировать сроки между фрезерованием и укладкой нового асфальта.

Шпиренко в ответ объяснил, какие существуют причины затягивания сроков.

- Что касается минимизирования сроков между фрезированием и укладкой нового асфальта, конечно, мы стараемся, чтобы этот срок не превышал максимум двух-трех дней, - заверил начальник управления городского хозяйства. - При этом есть объективные причины. Иногда неправильно оценивается прогнозы погоды. У нас были случаи, когда запланировали укладку асфальта, но наступили морозы. Литой асфальт у нас из Тулы поставляется. И продолжительное время дороги стояли открытыми. Конечно, такого допускать нельзя. Есть объективные причины, когда мы делаем заявку на поставку асфальта, нам ее одобряют, а по факту отгрузка асфальтовой смеси не происходит. Такое тоже иногда случается, к сожалению.

Также калужские чиновники заявили, что предварительный осмотр дорог, которые в 2019-2020 годах ремонтировались в рамках нацпроекта БКАД, показал, что асфальт там в полном порядке.

Тем временем

В Калуге водитель пробил два колеса в яме на дамбе Яченского водохранилища. Подробности.