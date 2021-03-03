$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт
COVID-19 Снегопад Районы, кварталы Глас народа Клиника года

На 11 улицах Калуги ямочный ремонт пройдет до 12 марта

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 03.03.2021 15:19 1 229
На 11 улицах Калуги ямочный ремонт пройдет до 12 марта

Снег с улиц Калуги сошел, и калужане все чаще начали жаловаться на состояние асфальта. За зиму во многих местах образовались ямы. Эту проблему в среду, 3 марта, обсудили на планерке в городской управе.

Начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО рассказал, что в ближайшие 10 дней ямочный ремонт пройдет на 11 улицах города.

- На данный момент у нас сформирован график работ на десять дней – по 12 марта включительно, - отметил Шпиренко. - В этот план работ у нас вошли следующие улицы: Путейская, дамба, 65 лет Победы, площадь Победы, Заводская, Гурьянова, Тульское шоссе, Телевизионная, Жукова, Баррикад, Социалистическая. На части улиц работы уже начаты.

Первый заместитель городского головы Александр СЕРЯКОВ потребовал минимизировать сроки между фрезерованием и укладкой нового асфальта.

Шпиренко в ответ объяснил, какие существуют причины затягивания сроков.

- Что касается минимизирования сроков между фрезированием и укладкой нового асфальта, конечно, мы стараемся, чтобы этот срок не превышал максимум двух-трех дней, - заверил начальник управления городского хозяйства. - При этом есть объективные причины. Иногда неправильно оценивается прогнозы погоды. У нас были случаи, когда запланировали укладку асфальта, но наступили морозы. Литой асфальт у нас из Тулы поставляется. И продолжительное время дороги стояли открытыми. Конечно, такого допускать нельзя. Есть объективные причины, когда мы делаем заявку на поставку асфальта, нам ее одобряют, а по факту отгрузка асфальтовой смеси не происходит. Такое тоже иногда случается, к сожалению.

Также калужские чиновники заявили, что предварительный осмотр дорог, которые в 2019-2020 годах ремонтировались в рамках нацпроекта БКАД, показал, что асфальт там в полном порядке.

Тем временем

В Калуге водитель пробил два колеса в яме на дамбе Яченского водохранилища. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 03.03.2021 15:19 1 229
Тэги: авто дороги александр серяков александр шпиренко
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
В России Spotify оказался популярнее AppleMusic
К пятилетию тарифа «Игровой» от «Ростелекома» абонентская плата для новых клиентов снижена в два раза
Новый «Трансформер» — первый тариф Wink, который сам подстраивается под пользователя
RAMZES666, LeBwa и AlinaRinRin стали амбассадорами тарифа «Игровой» от «Ростелекома»
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0
В марте на more.tv и Wink выходит документальный фильм «NAVI. Рожденные побеждать»
МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге
ОПРОС
А вы уже привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Каким должен быть дезинфектор для организаций и офисов?
Современные дома из клееного бруса
Работа вахтовым методом

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru