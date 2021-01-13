В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 13 января

В Калужской области в среду, 13 января, подтвердили 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 168, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 142 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 21 114 калужан.

В списке умерших теперь 194 человека. За последние сутки подтвердили один новый случай. Скончался 81-летний житель Калуги.

На лечении остаются 1860 человек.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 328 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 156 (-2),

Боровский район – 123 (-1),

Кировский район – 110 (+1),

Козельский район – 105 (-1),

Малоярославецкий район – 103 (+3),

Жуковский район – 99 (+1),

Людиновский район – 93 (+2),

Дзержинский район – 90 (+4),

Ферзиковский район – 74 (+3),

Сухиничский район – 70 (+2),

Бабынинский район – 65 (+3),

Тарусский район – 59 (+8),

Думиничский район – 50 (+1),

Перемышльский район – 45 (+2),

Юхновский район – 41 (+3),

Жиздринский район – 37 (+1),

Медынский район – 35 (+2),

Спас-Деменский район – 28 (-1),

Мещовский район – 27 (-1),

Мосальский район - 25 (-2),

Износковский район – 23 (-2),

Хвастовичский район – 22 (-2),

Ульяновский район – 20 (-2),

Барятинский район – 18 (-2),

Куйбышевский район – 14 (-4).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 января 2021 года.

Министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев назвал причины смерти главного врача скорой помощи.

Тем временем

В Калужской области смертность за ноябрь выросла на 62,3%. Подробности.

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