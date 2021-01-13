В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 13 января
В Калужской области в среду, 13 января, подтвердили 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 168, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 142 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 21 114 калужан.
В списке умерших теперь 194 человека. За последние сутки подтвердили один новый случай. Скончался 81-летний житель Калуги.
На лечении остаются 1860 человек.
В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 328 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 156 (-2),
- Боровский район – 123 (-1),
- Кировский район – 110 (+1),
- Козельский район – 105 (-1),
- Малоярославецкий район – 103 (+3),
- Жуковский район – 99 (+1),
- Людиновский район – 93 (+2),
- Дзержинский район – 90 (+4),
- Ферзиковский район – 74 (+3),
- Сухиничский район – 70 (+2),
- Бабынинский район – 65 (+3),
- Тарусский район – 59 (+8),
- Думиничский район – 50 (+1),
- Перемышльский район – 45 (+2),
- Юхновский район – 41 (+3),
- Жиздринский район – 37 (+1),
- Медынский район – 35 (+2),
- Спас-Деменский район – 28 (-1),
- Мещовский район – 27 (-1),
- Мосальский район - 25 (-2),
- Износковский район – 23 (-2),
- Хвастовичский район – 22 (-2),
- Ульяновский район – 20 (-2),
- Барятинский район – 18 (-2),
- Куйбышевский район – 14 (-4).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 января 2021 года.
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Тем временем
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