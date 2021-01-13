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В Калужской области еще один человек скончался от коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 13.01.2021 11:00 0 2138
В Калужской области еще один человек скончался от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили одну новую смерть от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 194 человека, сообщили в среду, 13 января, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждены 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 168.

За последние сутки выздоровели 142 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 21 114 калужан.

На лечении остаются 1860 человек.

По всей России за сутки выявлено 22 850 случаев коронавируса. За весь период - 3 471 053. Выписано – 2 854 088. За последние сутки умерли 566 человек, за все время – 63 370.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 13 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 13 января 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 13 января 2021 года.

UPD. Скончался 81-летний житель Калуги.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 328 (-3 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 156 (-2),
  • Боровский район – 123 (-1),
  • Кировский район – 110 (+1),
  • Козельский район – 105 (-1),
  • Малоярославецкий район – 103 (+3),
  • Жуковский район – 99 (+1),
  • Людиновский район – 93 (+2),
  • Дзержинский район – 90 (+4),
  • Ферзиковский район – 74 (+3),
  • Сухиничский район – 70 (+2),
  • Бабынинский район – 65 (+3),
  • Тарусский район – 59 (+8),
  • Думиничский район – 50 (+1),
  • Перемышльский район – 45 (+2),
  • Юхновский район – 41 (+3),
  • Жиздринский район – 37 (+1),
  • Медынский район – 35 (+2),
  • Спас-Деменский район – 28 (-1),
  • Мещовский район – 27 (-1),
  • Мосальский район - 25 (-2),
  • Износковский район – 23 (-2),
  • Хвастовичский район – 22 (-2),
  • Ульяновский район – 20 (-2),
  • Барятинский район – 18 (-2),
  • Куйбышевский район – 14 (-4).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 января 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 января 2021 года.

Министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев назвал причины смерти главного врача скорой помощи.

Тем временем

В Калужской области смертность за ноябрь выросла на 62,3%. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 13.01.2021 11:00 0 2138
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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