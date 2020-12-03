На подъезде к Калуге отключили освещение 3 декабря

Утром в четверг, 3 декабря, в Калуге отключили освещение на восьмом километре подъездной дороги от трассы М3 «Украина». Это связано с проведением ремонтных работ, сообщают дорожники.
Водителей просят быть особо внимательными при проезде мест производства работ и при движении по данному участку в темное время суток.
В четверг в Калуге ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег. Солнце зайдет в 16:12.
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