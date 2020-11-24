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ДТП на улице Гагарина заблокировало выезд из Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.11.2020 15:31 4 511
ДТП на улице Гагарина заблокировало выезд из Калуги

Около 12:30 во вторник, 24 ноября, две легковушки столкнулись на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге, сообщают наши читатели.

Автомобили не получили серьезных повреждений, и никто из людей не пострадал, однако на несколько часов движение в этом районе было затруднено.

Участники ДТП заблокировали одну из полос по улице Гагарина. В сторону Правого берега и выезда из города образовался затор. Очередь из машин растянулась до улицы Кирова.

ДТП калуга Гагарина 24 ноября

Машины не получили серьезных повреждений, однако проехать мешали многим.

ДТП калуга Гагарина 24 ноября

Затор на Гагарина.

ДТП калуга Гагарина 24 ноября

Затор на сквере Мира.

Тем временем

25 ноября в Калуге не будет электричества на семи улицах. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.11.2020 15:31 4 511
Тэги: авто дороги пробки
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