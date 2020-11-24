ДТП на улице Гагарина заблокировало выезд из Калуги

Около 12:30 во вторник, 24 ноября, две легковушки столкнулись на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге, сообщают наши читатели.

Автомобили не получили серьезных повреждений, и никто из людей не пострадал, однако на несколько часов движение в этом районе было затруднено.

Участники ДТП заблокировали одну из полос по улице Гагарина. В сторону Правого берега и выезда из города образовался затор. Очередь из машин растянулась до улицы Кирова.

Машины не получили серьезных повреждений, однако проехать мешали многим.

Затор на Гагарина.

Затор на сквере Мира.

Тем временем

25 ноября в Калуге не будет электричества на семи улицах. Подробности.