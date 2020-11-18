На улице Циолковского вновь установили ограждение вокруг открытых колодцев

Вечером во вторник, 17 ноября, на улице Циолковского убрали ограждение вокруг открытых колодцев. Это было сделано, чтобы подрядчик смог уложить нижний слой асфальта. Днем 18 ноября ограждение вновь установили.

- В рамках содержания автомобильных дорог ведутся работы по замене изношенных слоев дорожной одежды по улице Циолковского, - сообщает Служба единого заказа городского хозяйства Калуги. - В настоящее время произведены работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. После окончания работ все ограждающие конструкции вокруг колодцев были установлены.

Мы ежедневно следим за тем, чтобы подрядчик огораживал место проведения ремонтных работ. По состоянию на 14:00 часов все колодцы огорожены!

Напомним, на улице Циолковского ремонтируется участок от улицы Волкова до улицы Королева, а также два небольших участка между Королева и улицей Добровольского. Ранее все работы здесь обещали завершить в ноябре.

Улица Циолковского в Калуге днем 18 ноября 2020 года.