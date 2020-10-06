Улицы Калуги перекроют на пять дней из-за киносъёмок

В конце октября в Калуге перекроют несколько улиц в центре города. Это связано с проведением киносъёмок, рассказали во вторник, 6 октября, в городской управе.
Перекрытие улиц в Калуге с 23 по 26 октября 2020 года с 20:00 до 00:00:
Также 27 октября с 7:00 до 20:00 закроют проезд:
Схемы перекрытия, которую опубликовала городская управа.
- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства. Просим водителей заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении городской администрации.
UPD. Как рассказали в управлении городского хозяйства городской управы Калуги, снимать в нашем городе будут фантастический телевизионный фильм с рабочим названием «Молодые и красивые».
Тем временем
В Калужской области заработала санавиация. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!