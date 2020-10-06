Улицы Калуги перекроют на пять дней из-за киносъёмок

В конце октября в Калуге перекроют несколько улиц в центре города. Это связано с проведением киносъёмок, рассказали во вторник, 6 октября, в городской управе.

Перекрытие улиц в Калуге с 23 по 26 октября 2020 года с 20:00 до 00:00:

улица Дарвина от улицы Космонавта Пацаева до улицы Ленина,

улица Театральная от улицы Карпова до улицы Достоевского,

улица Чебышева от улицы Театральной до улицы Достоевского.

Также 27 октября с 7:00 до 20:00 закроют проезд:

улица Воскресенская от улицы Дарвина до улицы Карпова,

переулок Воскресенский от улицы Луначарского до улицы Воскресенской.

Схемы перекрытия, которую опубликовала городская управа.

- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства. Просим водителей заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении городской администрации.

UPD. Как рассказали в управлении городского хозяйства городской управы Калуги, снимать в нашем городе будут фантастический телевизионный фильм с рабочим названием «Молодые и красивые».

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