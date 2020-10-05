В Калужской области заработала санавиация

В Калугу из районов области пациентов с тяжёлыми заболеваниями начали доставлять на вертолёте. Соответствующий контракт с частной компанией заключил на днях региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, сообщили в понедельник, 5 октября, на совещании в правительстве.

Министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ рассказал, что использование санитарной авиации позволяет сократить время доставки тяжелых пациентов в Калужскую областную клиническую больницу в 3-4 раза.

1 октября выполнена первая авиамедицинская эвакуация из Козельского района. В БСМП доставили 47-летнего пациента с механической желтухой. Общее полетное время составило 40 минут.

4 октября проведены еще две авиамедицинские эвакуации. В областную больницу из Хвастовичской ЦРБ привезли 61-летнего пациента с острым нарушением мозгового кровообращения. Общее время полета составило 1 час 2 минуты. И также 4 октября из Тарусы в областную больницу эвакуирован 62-летний пациент с тяжелым инсультом и мозговой комой. Пациент находился на аппарате ИВЛ в сопровождении врача-реаниматолога. Общее полетное время составило 40 минут.

Министр рассказал, что все доставленные пациенты проходят лечение.

Губернатор Владислав Шапша отметил необходимость дальнейшего использования и развития возможностей санитарной авиации для того, чтобы «жители региона были уверены в том, что в критических ситуациях, требующих вмешательства, им будет оказана необходимая медицинская помощь».

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