В Калуге опять продлили перекрытие улицы Московской

В Калуге в очередной раз продлили перекрытие улицы Московской на участке между улицами Карла Либкнехта и Билибина. Именно там 22 июля произошла битва водителей и дорожников за ограждение.

Движение между Либкнехта и Билибина должны были открыть к 20 июля. Потом городские чиновники назвали новую дату – 25 июля. А утром в пятницу городская управа сообщила, что проехать по Московской нельзя будет до 26 июля.

Причиной нового переноса называется необходимость проведения дополнительных работ.

Ранее, напомним, в Калуге сообщили, что с 25 июля закрывается участок улицы Московской от одноименной площади до Безымянного переулка.

Как будет ходить общественный транспорт, можно посмотреть здесь.

Тем временем

В Калуге улицы Тульскую и Баррикад соединят новой дорогой. Подробности.