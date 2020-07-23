В Калуге продлили перекрытие улицы Московской

В Калуге опять продлили перекрытие улицы Московской. На этот раз затянулись работы на участке между улицами Карла Либкнехта и Билибина. Именно там 22 июля произошла битва водителей и дорожников за ограждение.

Движение между Либкнехта и Билибина должны были открыть к 20 июля. Однако теперь городские чиновники называют новую дату – 25 июля. Причем такой перенос никак не объясняется.

- Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, - говорится в сообщении городской управы.

Схема перекрытия на улице Московской в Калуге..

В то же время стало известно, что участок улицы Московской от одноименной площади до Безымянного переулка закроют на 10 дней.