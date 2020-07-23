В Калуге продлили перекрытие улицы Московской

В Калуге опять продлили перекрытие улицы Московской. На этот раз затянулись работы на участке между улицами Карла Либкнехта и Билибина. Именно там 22 июля произошла битва водителей и дорожников за ограждение.
Движение между Либкнехта и Билибина должны были открыть к 20 июля. Однако теперь городские чиновники называют новую дату – 25 июля. Причем такой перенос никак не объясняется.
- Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, - говорится в сообщении городской управы.
Схема перекрытия на улице Московской в Калуге..
В то же время стало известно, что участок улицы Московской от одноименной площади до Безымянного переулка закроют на 10 дней.
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