Отмена отменяется: Владислав Шапша договорился о сохранении электричек до Москвы

Как мы уже писали, на прошлой неделе пришла новость об отмене 9 электричек из Калуги до Москвы с 20 июля. Такое решение было принято перевозчиком.

Эта новость наделала много шума и вызвала массу возмущения в Сети. К примеру, наш читатель Alex_pok выложил фото забитой до отказа электрички, чтобы показать, насколько она востребована.

Но в четверг, 16 июля, Владислав Шапша сообщил, что ему удалось договориться с руководством ЦППК об отмене решения о сокращении рейсов Калуга - Москва.

Согласно данным статистики, всего за год ЦППК перевозит в Калужской области более 5 млн пассажиров. Ежедневно на участке Калуга – Москва курсируют 45 пригородных поездов.