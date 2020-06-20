В Калуге перекрыли новый участок улицы Московской

В Калуге в субботу, 20 июня, ввели ограничения на участке улицы Московской от улицы Суворова до улицы Пролетарской, сообщает городская управа. Водителей просят выбирать пути объезда.
В администрации пока не уточняют, сколько дней продлятся работы.
Участок улицы Московской от Кирова до Суворова, напомним, закрыли до 29 июня. А от Кирова до Ленина можно проехать с 19 июня – там уложили новый асфальт.
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