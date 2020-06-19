В Калуге открыли проезд по улице Московской

В ночь на пятницу, 19 июня, в Калуге открыли проезд по участку улицы Московской от улицы Кирова до улицы Ленина. Работы там проходили с 18 мая.

Разметки на новом участке пока нет. Зато теперь можно с улицы Достоевского выехать на Московскую.

Напомним, с 19 по 29 июня в Калуге закрыли проезд по другому участку улицы Московской – от Кирова до Суворова.

Новый асфальт уже есть. Но разметку придётся подождать.