Улицу Московскую перекрыли месяц назад: что сейчас творится на центральной улице Калуги

Ровно месяц назад, 18 мая, в Калуге закрыли проезд по улице Московской на участке между улицами Кирова и Ленина. Изначально чиновники сообщали, что работы завершатся 24 мая. Однако дорога закрыта до сих пор. Сроки неоднократно переносили. Власти объясняли это плохими погодными условиями.

По последней информации городской администрации, проезд там откроют до 22 июня.

А уже с 19-го весь транспорт уберут с другого участка Московской – от Кирова до Суворова. Планируется, что работы завершатся до 29 июня.

Что сейчас творится на одной из центральных улиц Калуги – в фоторепортаже Сергея Константинова.

Пока автомобилистам приходится мириться с ямами.

Старую плитку снимают. Её уложат на окраинах города.

Калужане протоптали временные дорожки.

По тротуарам не везде можно пройти.

Новые бордюры.

Участок, где плитку уже поменяли.

Жара в Калуге.

С жёлтым оттенком.

Но работы ещё хватает.

Участок от Кирова до Дзержинского должны открыть до 22 июня.

На время перекрытия Московской основная нагрузка приходится на улицу Ленина.