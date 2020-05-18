Пробки вернулись в Калугу: на Московской срезают асфальт

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 18 мая, в Калуге закрыли движение по улице Московской на участке от Кирова до Ленина. Проехать нельзя будет до 24 мая.

Рабочие начали менять дорожное покрытие. Там уже начали снимать верхний слой асфальта. Фото опубликовала служба единого заказа городского хозяйства.

Из-за этого перекрытия на улицу Кирова вернулись пробки. По данным онлайн-сервисов, движение затруднено от Театральной площади до улицы Ленина. До этого пробок в Калуге не было с конца марта, когда был введён режим самоизоляции и всё закрылось из-за коронавируса.

UPD. В Калуге ещё один участок улицы Московской закрыли на неделю.