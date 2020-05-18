В Калуге ещё один участок улицы Московской закрыли на неделю

В понедельник, 18 мая, в Калуге закрыли проезд по улице Московской на участке от улицы Баррикад до дублёра улицы Баррикад. Об этом KP40 рассказали в управлении городского хозяйства городской управы Калуги.

Проехать там нельзя будет до 24 мая из-за дорожных работ водоканала. Водителей заранее просят выбирать пути объезда.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что с 18 по 24 мая закрыт участок улицы Московской от Кирова до Ленина.