Калужским водителям перестали выдавать справки

Жителям Калужской области, которые в ближайшее время собирались получить или обменять водительское удостоверение, придется дождаться окончания эпидемии коронавирусной инфекции. Из-за введения карантина водители не смогут получить необходимые справки в диспансерах.

- Выдача водительских и иных справок является плановой услугой, которая на текущий период остановлена постановлением главного санитарного врача, - рассказали в пресс-службе правительства Калужской области. - Необходимо дождаться возобновления оказания плановой помощи.

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